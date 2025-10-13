Кроссворд: Только 10% бывших жителей СССР смогут угадать этих советских политдеятелей по цитатам!

Советская эпоха — время, когда каждое слово имело вес, а цитаты политических лидеров становились частью учебников. Одни фразы вдохновляли, другие дисциплинировали и чётко расставляли политические границы, но почти все вошли в коллективную память. В этом кроссворде мы собрали высказывания тех, кто стоял у руля огромной страны, — от революционеров и идеологов до поздних руководителей, пытавшихся реформировать систему. Проверьте, сможете ли вы по нескольким словам угадать, кому принадлежит цитата — Ленину или Сталину, Хрущёву или Брежневу, а может, менее очевидному герою советской политики.