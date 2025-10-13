Сектор Газа
Кроссворд: Только 10% бывших жителей СССР смогут угадать этих советских политдеятелей по цитатам!

Проверьте, насколько хорошо вы знаете историю. От громких лозунгов до ироничных афоризмов: вспомните, кто из советских политических деятелей произнёс эти фразы! Справятся только настоящие знатоки СССР!

Коллаж © Life.ru Фото © WIkipedia, © ТАСС / The Granger Collection, © Wikipedia / Pavel Semyonovich Zhukov

Советская эпоха — время, когда каждое слово имело вес, а цитаты политических лидеров становились частью учебников. Одни фразы вдохновляли, другие дисциплинировали и чётко расставляли политические границы, но почти все вошли в коллективную память. В этом кроссворде мы собрали высказывания тех, кто стоял у руля огромной страны, — от революционеров и идеологов до поздних руководителей, пытавшихся реформировать систему. Проверьте, сможете ли вы по нескольким словам угадать, кому принадлежит цитата — Ленину или Сталину, Хрущёву или Брежневу, а может, менее очевидному герою советской политики.

Если вы хотите продолжить прощупывать границы вашей памяти и эрудиции, то пройдите этот кроссворд и отгадайте 10 персонажей русских народных сказок! А также вспомните советские фильмы и угадайте название всего по 1 кадру с врачом!

