Кроссворд: Слабо угадать все 10 персонажей русских народных сказок только по описанию?
От царевны Несмеяны до жар-птицы: проверьте вашу память и угадайте все 10 персонажей русских народных сказок только по описанию! Справится сильнейший!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator, © «Шедеврум»
Русские народные сказки — это кладезь образов, которые знакомы каждому с детства: Кощей Бессмертный, Баба-яга и Иванушка-дурачок. Стоит лишь услышать, как сразу в памяти всплывают яркие образы и знакомый сюжет. Но сможете ли вы угадать любимых персонажей не по иллюстрации и не по названию сказок, а всего лишь по короткому описанию? Мы подготовили кроссворд, где за каждым вопросом скрыты герои фольклора. Проверьте, насколько хорошо вы помните эти истории!
Леший пытался вас запутать, но не смог! Если вы — настоящий любитель эпоса, то пройдите этот тест и попробуйте угадать все 7 фильмов Сергея Бондарчука. Также очень полезно будет вспомнить школьный курс астрономии. Специально для этого у нас есть самый космический кроссворд — проверьте, насколько хорошо вы знаете нашу Вселенную!
