Кроссворд: Слабо угадать все 10 персонажей русских народных сказок только по описанию?

Русские народные сказки — это кладезь образов, которые знакомы каждому с детства: Кощей Бессмертный, Баба-яга и Иванушка-дурачок. Стоит лишь услышать, как сразу в памяти всплывают яркие образы и знакомый сюжет. Но сможете ли вы угадать любимых персонажей не по иллюстрации и не по названию сказок, а всего лишь по короткому описанию? Мы подготовили кроссворд, где за каждым вопросом скрыты герои фольклора. Проверьте, насколько хорошо вы помните эти истории!