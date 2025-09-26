Интервидение
Кроссворд: Только настоящие знатоки смогут ответить на все 10 вопросов про космос

Скоро День астрономии! Его отмечают 27 сентября. В честь этого события Life.ru решил устроить вам проверку знаний о планетах, звёздах и Вселенной! Этот кроссворд создан для тех, кто не боится сложных вопросов и испытаний своей эрудиции.

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki, M.Aurelius

Готовы проверить свои знания о Вселенной? Этот кроссворд не для слабых умов. Каждый вопрос — маленькое испытание для вашей эрудиции, внимательности и памяти. Придётся вспомнить, чему учили в школе на уроках физики! Только самые любознательные разгадают все 10 астрономических вопросов. Вас ждут названия звёзд и приборов, имена астрономов и космические термины. Разбираться в знаках зодиака недостаточно, тут мы проверим ваши более глубокие знания! Думаете, справитесь? Тогда дерзайте и докажите, что вы — уверенный специалист по космосу!

Если в космосе вы уже разбираетесь, как профи, то попробуйте свои силы в лирике и продолжите строки из стихов Рубальской. Хотите погрузиться в глубинные пространства вашего мозга — тогда пройдите этот тест на тайные стороны личности по методу Фрейда!

