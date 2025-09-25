Тест: Любитель эпоса или киноневежда — слабо отгадать фильмы Сергея Бондарчука на 7/7?

Имя Сергея Бондарчука навсегда связано с эпохой больших экранных историй и грандиозных постановок, за которыми наблюдали миллионы зрителей по всей стране, ведь он обладал редким даром соединять исторические события и личные переживания. Сергей Фёдорович не боялся самых сложных задач, обращался к произведениям, которые считались неподъёмными для экрана, и делал их живыми, понятными и близкими каждому. А ещё великий артист стал основателем целой актёрской династии: его дети и внуки продолжают работать в кино и театре, сохраняя память о его творчестве. Самое время и вам погрузиться в его работы!