Тест: Любитель эпоса или киноневежда — слабо отгадать фильмы Сергея Бондарчука на 7/7?
25 сентября 1920 года родился Сергей Бондарчук — режиссёр, актёр, сценарист и одна из ключевых фигур отечественного кино. Почтим память артиста вместе?
Обложка © ТАСС / Валентин Мастюков
Имя Сергея Бондарчука навсегда связано с эпохой больших экранных историй и грандиозных постановок, за которыми наблюдали миллионы зрителей по всей стране, ведь он обладал редким даром соединять исторические события и личные переживания. Сергей Фёдорович не боялся самых сложных задач, обращался к произведениям, которые считались неподъёмными для экрана, и делал их живыми, понятными и близкими каждому. А ещё великий артист стал основателем целой актёрской династии: его дети и внуки продолжают работать в кино и театре, сохраняя память о его творчестве. Самое время и вам погрузиться в его работы!
