25 сентября, 13:32

Тест: Любитель эпоса или киноневежда — слабо отгадать фильмы Сергея Бондарчука на 7/7?

25 сентября 1920 года родился Сергей Бондарчук — режиссёр, актёр, сценарист и одна из ключевых фигур отечественного кино. Почтим память артиста вместе?

Обложка © ТАСС / Валентин Мастюков

Имя Сергея Бондарчука навсегда связано с эпохой больших экранных историй и грандиозных постановок, за которыми наблюдали миллионы зрителей по всей стране, ведь он обладал редким даром соединять исторические события и личные переживания. Сергей Фёдорович не боялся самых сложных задач, обращался к произведениям, которые считались неподъёмными для экрана, и делал их живыми, понятными и близкими каждому. А ещё великий артист стал основателем целой актёрской династии: его дети и внуки продолжают работать в кино и театре, сохраняя память о его творчестве. Самое время и вам погрузиться в его работы!

Хотите продолжить исследование отечественного кинематографа? Тогда попробуйте угадать, какие предметы из известных фильмов мы спрятали за смайликами! Осень всегда подталкивает нас к чему-то таинственному и загадочному. Такими сюжетами как раз славится Стивен Кинг! А если вы уже знакомы с его творчеством, то вам наверняка будет интересно узнать, в какой мистической истории писателя вам самое место!

