Тест: Слабо угадать, какие предметы из отечественных фильмов мы спрятали за смайликами?
Сегодня свой день рождения отмечает смайлик — тот самый маленький символ, который стал универсальным языком общения в цифровую эпоху! Но сегодня вам предстоит узнать, что кроется за ним…
Обложка © Кадр из фильмов «Поддубный»,«Серебрянные коньки» / Kinopoisk
С помощью смайликов мы выражаем эмоции, передаём настроение и даже рассказываем целые истории без единого слова. Достаточно отправить один стикер, а собеседник уже понимает, что именно вы хотели сказать! Но мы решили пойти дальше и совместить современный стиль общения с миром отечественного кино. За известными смайликами мы спрятали предметы из популярных фильмов последних лет — от узнаваемых деталей до вещей, которые на первый взгляд не несут никакого смысла. Готовы к проверке вашей памяти и внимания?
