19 сентября, 14:00

Тест: Слабо угадать, какие предметы из отечественных фильмов мы спрятали за смайликами?

Сегодня свой день рождения отмечает смайлик — тот самый маленький символ, который стал универсальным языком общения в цифровую эпоху! Но сегодня вам предстоит узнать, что кроется за ним…

Обложка © Кадр из фильмов «Поддубный»,«Серебрянные коньки» / Kinopoisk

С помощью смайликов мы выражаем эмоции, передаём настроение и даже рассказываем целые истории без единого слова. Достаточно отправить один стикер, а собеседник уже понимает, что именно вы хотели сказать! Но мы решили пойти дальше и совместить современный стиль общения с миром отечественного кино. За известными смайликами мы спрятали предметы из популярных фильмов последних лет — от узнаваемых деталей до вещей, которые на первый взгляд не несут никакого смысла. Готовы к проверке вашей памяти и внимания?

Что-что, а вот искусство точно не описать несколькими смайликами! Невероятное буйство красок, света и деталей делают каждое полотно удивительным и неповторимым. Например, эти отечественные художники обожали рисовать природу, а вам слабо вспомнить все их имена? Хочется вернуться в советские времена? Тогда попробуйте вспомнить, из каких 6 культовых радиопрограмм эти фразы!

Тест: Из каких фильмов СССР эти кудрявые герои — 8/8 наберут заядлые любители локонов
Тест: Из каких фильмов СССР эти кудрявые герои — 8/8 наберут заядлые любители локонов
