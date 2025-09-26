Тест: Бегемот, Воланд или Мастер — знаете, кому принадлежат 10 цитат из «Мастера и Маргариты»?
Сегодня день рождения у талантливейшего актёра Олега Басилашвили, который подарил нам множество ярких образов. Однако большинство зрителей обожают артиста именно за роль повелителя тьмы Воланда!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Юрий Белинский, © Кадры из минисериала «Мастер и Маргарита», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk
«Мастер и Маргарита» — один из самых популярных и узнаваемых романов по всему миру. Это книга, которую перечитывают снова и снова и всё равно находят что-то новое для себя. Кто-то любит роман за ироничность и юмор Воланда, кто-то за историю любви Мастера и Маргариты. Но самое главное — это произведение, которое подарило нам большое количество афоризмов и крылатых фраз. Мы собрали 10 цитат разного уровня сложности. Проверьте себя, насколько хорошо вы помните роман? Угадайте, каким персонажам из романа «Мастер и Маргарита» принадлежат эти реплики!
