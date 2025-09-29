Интервидение
Тест: Угадайте немой фильм СССР по кадру — лишь истинный кинознаток наберёт 8/8!

Сможете ли вы узнать «Броненосец «Потёмкин», «Мать», «Землю» и другие фильмы только по одному кадру? Проверьте свою внимательность, память и насмотренность!

Обложка © Кадр из фильма «Броненосец «Потёмкин», режиссёр Сергей Эйзенштейн / Kinopoisk

Кажется, немое кино — это пережиток прошлого, что-то очень старое и далёкое. А ведь именно эти фильмы заложили целый фундамент для кинематографа! Они говорили языком образов и монтажных ритмов. Эти киноленты создавались на заре советского и российского кинематографа, но остаются горячо любимыми и сегодня! Проверьте себя, сможете ли вы отличить революционную драму от гротескной комедии? Некоторые сцены угадываются легко, а над некоторыми надо хорошенько подумать. Готовы бросить вызов своей памяти и внимательности?

Немое кино, безусловно, легендарно и навсегда отпечаталось в истории кинематографа, но также в СССР было немало запоминающихся кинокартин, предлагаем вам вспомнить фильмы Сергея Бондарчука и отгадать их по 7 кадрам. А если вам хочется попробовать себя в чём-то новом, предлагаем попробовать догадаться о значении этих 8 слов из «Словаря русского языка» и проверить, насколько вы эрудированны!

