Кроссворд: Слабо угадать все 10 персонажей из фильмов Гайдая только по описанию?
Помните, когда впервые увидели фильмы Гайдая? Проверьте, насколько хорошо вы помните его персонажей. Только преданные фанаты угадают всех!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Freepik, © ТАСС / Николай Малышев
Леонид Гайдай — гениальный и по-настоящему легендарный режиссёр СССР, он подарил нам столько потрясающих фильмов и ярких персонажей. С его комедиями росли, вырастали, влюблялись, свершали мечты. Для каждого творчество Гайдая — это история длиною в жизнь. Этот кроссворд бросает вызов всем! Чтобы пройти его, нужно помнить характеры, внешность и события, которые происходили с персонажами. Каждый герой — это маленькая загадка, маленькая история, рассказанная великим режиссёром. Если вы не смотрели все фильмы, кроссворд будет провален. Только настоящий фанат сможет угадать всех героев по их описанию! Дерзайте!
Гайдаевские комедии, конечно, любили все, но зрители также очень ценили и мультфильмы. Мы предлагаем вам узнать, кем вы были бы из легендарного мультика «Чиполлино»! Но Советский Союз славился не только своим кинематографом, но и радиовещанием, испытайте свою память на прочность и попробуйте угадать, из каких шести советских радиопрограмм эти фразы!
- Тест: Эти 10 десертов обожают во всём мире, но сможете ли вы угадать, откуда они родом?
сегодня в 08:00
- Тест: В нулевых их смотрели все — слабо вспомнить 8 легендарных ромкомов всего по 1 кадру?
вчера в 08:00
- Кроссворд: Только настоящие знатоки смогут ответить на все 10 вопросов про космос
26 сентября, 15:30