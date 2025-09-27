Тест: В нулевых их смотрели все — слабо вспомнить 8 легендарных ромкомов всего по 1 кадру?
Сегодня день рождения у Гвинет Пэлтроу — актрисы, которая доказала, что может быть разной: от героини блокбастеров до звезды трогательных историй о любви. Именно о последнем жанре и пойдёт речь в этом тесте!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / cybermagician, © кадр из фильма «Дрянные девчонки», режиссёр Марк Уотерс / Kinopoisk, © кадр из фильма «Госпожа горничная», режиссёр Уэйн Ван / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Любовь зла», режиссёр Бобби Фаррелли / Kinopoisk
Романтические комедии нулевых чутко улавливали настроение времени, показывали героинь, которые искали себя, сомневались, влюблялись, теряли и снова находили! В этих историях можно было и посмеяться над неловкими ситуациями, и пустить слезу в самый неожиданный момент, и, конечно же, умилиться от долгожданного поцелуя. Но за простотой сюжета скрывались темы, которые важны до сих пор: поиск настоящих чувств, умение доверять и открываться другому человеку, борьба с комплексами и страхами. Именно поэтому ромкомы продолжают оставаться популярными и сегодня!
Справились с этим тестом за считаные секунды? Тогда вот испытание для настоящих романтиков — нужно продолжить строки из стихов Рубальской без ошибок! А если фильмы про любовь всё же не тронули ваше сердце, то стоит перейти к более фундаментальным картинам.
