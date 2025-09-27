Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 08:00

Тест: В нулевых их смотрели все — слабо вспомнить 8 легендарных ромкомов всего по 1 кадру?

Сегодня день рождения у Гвинет Пэлтроу — актрисы, которая доказала, что может быть разной: от героини блокбастеров до звезды трогательных историй о любви. Именно о последнем жанре и пойдёт речь в этом тесте!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / cybermagician, © кадр из фильма «Дрянные девчонки», режиссёр Марк Уотерс / Kinopoisk, © кадр из фильма «Госпожа горничная», режиссёр Уэйн Ван / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Любовь зла», режиссёр Бобби Фаррелли / Kinopoisk

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / cybermagician, © кадр из фильма «Дрянные девчонки», режиссёр Марк Уотерс / Kinopoisk, © кадр из фильма «Госпожа горничная», режиссёр Уэйн Ван / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Любовь зла», режиссёр Бобби Фаррелли / Kinopoisk

Романтические комедии нулевых чутко улавливали настроение времени, показывали героинь, которые искали себя, сомневались, влюблялись, теряли и снова находили! В этих историях можно было и посмеяться над неловкими ситуациями, и пустить слезу в самый неожиданный момент, и, конечно же, умилиться от долгожданного поцелуя. Но за простотой сюжета скрывались темы, которые важны до сих пор: поиск настоящих чувств, умение доверять и открываться другому человеку, борьба с комплексами и страхами. Именно поэтому ромкомы продолжают оставаться популярными и сегодня!

Справились с этим тестом за считаные секунды? Тогда вот испытание для настоящих романтиков — нужно продолжить строки из стихов Рубальской без ошибок! А если фильмы про любовь всё же не тронули ваше сердце, то стоит перейти к более фундаментальным картинам. Слабо угадать семь картин всего по одному кадру с танками?

Тест: Любитель эпоса или киноневежда — слабо отгадать фильмы Сергея Бондарчука на 7/7?
Тест: Любитель эпоса или киноневежда — слабо отгадать фильмы Сергея Бондарчука на 7/7?
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar