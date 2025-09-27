Тест: В нулевых их смотрели все — слабо вспомнить 8 легендарных ромкомов всего по 1 кадру?

Романтические комедии нулевых чутко улавливали настроение времени, показывали героинь, которые искали себя, сомневались, влюблялись, теряли и снова находили! В этих историях можно было и посмеяться над неловкими ситуациями, и пустить слезу в самый неожиданный момент, и, конечно же, умилиться от долгожданного поцелуя. Но за простотой сюжета скрывались темы, которые важны до сих пор: поиск настоящих чувств, умение доверять и открываться другому человеку, борьба с комплексами и страхами. Именно поэтому ромкомы продолжают оставаться популярными и сегодня!