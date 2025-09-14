Тест: Танки в фильмах СССР — угадать 7 картин всего по 1 кадру под силу только военным
Ежегодно во второе воскресенье сентября отмечают День танкиста — праздник, который появился в 1946 году в память о героизме и в честь огромной роли танковых войск в годы Великой Отечественной войны!
В экипаже танка важен каждый — от механика до командира, ведь только слаженность позволяет одержать победу, а управлять стальной машиной весом в десятки тонн под силу только тем, кто сочетает храбрость, дисциплину и холодный расчёт! Неудивительно, что именно танковые бои стали одними из самых зрелищных и драматичных сцен в советском кино. Режиссёры тщательно воссоздавали эпизоды сражений, показывая мощь машин и стойкость людей, которые в них сидели. Если вы тоже не можете оторвать взгляд от эпичных сражений, то самое время вспомнить легендарные картины СССР, посвящённые танковым войскам!
Известную советскую актрису Надежду Румянцеву многие помнят по роли Тоси Кислициной из комедии «Девчата», однако у неё было немало серьёзных и драматичных ролей. Сможете узнать, из каких шести картин с участием Румянцевой эти кадры? Хочется прочувствовать наступление нового времени года по полной? Тогда попробуйте отгадать самые осенние фильмы СССР всего по одному кадру!
