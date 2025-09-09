Тест: «Девчат» здесь не будет — слабо отгадать 6 фильмов с участием Надежды Румянцевой?
9 сентября 1930 года родилась Надежда Румянцева — актриса, ставшая одной из самых узнаваемых и любимых звёзд советского кино. Самое время вспомнить её роли!
Обложка © Кадр из фильма «Лёгкая жизнь», режиссёр Вениамин Дорман / Kinopoisk
Хрупкая, с задорной улыбкой, искромётной энергией и особым обаянием, Румянцева обладала редким даром превращать любую роль в праздник — её героини всегда излучали свет, веру в добро и удивительное жизнелюбие. Она умела быть смешной и трогательной, непосредственной и искренней, а её персонажи, от простых девчонок до смелых и решительных женщин, становились настоящими любимицами зрителей. Если фильмы с участием актрисы до сих пор вызывают улыбку и тёплые воспоминания, то этот тест точно вам по зубам!
