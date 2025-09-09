Мессенджер MAX
9 сентября, 13:30

Тест: «Девчат» здесь не будет — слабо отгадать 6 фильмов с участием Надежды Румянцевой?

9 сентября 1930 года родилась Надежда Румянцева — актриса, ставшая одной из самых узнаваемых и любимых звёзд советского кино. Самое время вспомнить её роли!

Обложка © Кадр из фильма «Лёгкая жизнь», режиссёр Вениамин Дорман / Kinopoisk

Хрупкая, с задорной улыбкой, искромётной энергией и особым обаянием, Румянцева обладала редким даром превращать любую роль в праздник — её героини всегда излучали свет, веру в добро и удивительное жизнелюбие. Она умела быть смешной и трогательной, непосредственной и искренней, а её персонажи, от простых девчонок до смелых и решительных женщин, становились настоящими любимицами зрителей. Если фильмы с участием актрисы до сих пор вызывают улыбку и тёплые воспоминания, то этот тест точно вам по зубам!

Буквально вчера был праздник, который в очередной раз напомнил о важности образования и обучения, — Международный день грамотности! А вы сможете без ошибок написать эти 8 слов? Очаровательным красоткам предпочитаете суровых бородачей? Тогда попробуйте отгадать, из каких они фильмов СССР!

Тест: Не только «Гусарская баллада»: вспомните по одному кадру 10 культовых фильмов Рязанова
Тест: Не только «Гусарская баллада»: вспомните по одному кадру 10 культовых фильмов Рязанова
Виктория Мишинкина
