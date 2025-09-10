Тест: Продолжить строки из 7 песен Ларисы Долиной под силу лишь настоящим фанатам
10 сентября свой день рождения отмечает Лариса Долина — певица, чьё имя давно стало символом мастерства, силы и невероятного трудолюбия на советской и российской эстраде.
Лариса Долина как обладательница мощного и узнаваемого голоса с лёгкостью соединяет джазовую школу, эстрадное звучание и невероятную эмоциональность. Её песни звучат на главных концертах, в кино, на больших сценах и всегда собирают овации и восхищение! Долину ценят за профессионализм, уважают за характер и трудолюбие, а некоторые даже побаиваются артистку за прямоту и требовательность. Сегодня мы собрали самые яркие, пронзительные и запоминающиеся композиции, чтобы узнать, насколько хорошо вы их помните!
