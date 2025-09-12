Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 14:00

Тест: В какой семье из произведений русских классиков вы бы чувствовали себя родным?

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — писал Лев Толстой. Эта фраза стала афоризмом потому, что в ней вся суть родственных отношений!

Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум» © Кадр из фильма «Война и мир», режиссёр Сергей Бондарчук, сценарист Лев Толстой и др./ Kinopoisk

Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум» © Кадр из фильма «Война и мир», режиссёр Сергей Бондарчук, сценарист Лев Толстой и др./ Kinopoisk

У каждого есть свои тайны, привычки, радости и драмы. Но при всём различии характеров и обстоятельств именно в семье мы учимся быть собой, проверяем на прочность любовь, терпение и умение прощать. Семейные отношения бывают самыми разными: одни живут шумно и весело, превращая каждый ужин в маленький праздник, другие предпочитают тишину и уединение, третьи и вовсе предпочитают держаться подальше от родственников. Русские классики умели мастерски подмечать эти особенности. В их произведениях можно увидеть целую галерею семей: от гармоничных и тёплых до противоречивых и гротескных. И каждая из них близка читателям, ведь черты героев находят отклик в наших собственных характерах. В этом тесте предлагаем вам взглянуть на себя со стороны и понять, в какую литературную семью вы бы вписались особенно органично!

Близкие нам образы можно найти не только в литературных романах, но и в фильмах! Например, картины Эльдара Рязанова полны уникальных и по-настоящему многогранных героев, в которых зрители нередко узнают себя. А вы сможете отгадать 10 фильмов культового режиссёра всего по одному кадру? Хотите пойти ещё дальше? Тогда теста «Девчат» здесь не будет: слабо отгадать 6 фильмов с участием Надежды Румянцевой — точно для вас!

Тест: Международный день грамотности — 99% населения не сможет написать эти 8 слов без ошибок
Тест: Международный день грамотности — 99% населения не сможет написать эти 8 слов без ошибок
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar