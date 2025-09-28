Тест: Эти 10 десертов обожают во всём мире, но сможете ли вы угадать, откуда они родом?

Сладости сопровождают людей веками. Когда-то рецепты хранились в секрете и передавались только избранным, потом становились частью национальных традиций, а позже — открывались всему миру. Кондитеры смешивали непривычные ингредиенты, экспериментировали с тестом и кремами, добавляли специи и орехи, создавали новые сочетания, которые удивляли и радовали и детей, и взрослых. Так рождались десерты, которые обожают во всём мире! Шоколадные лакомства, воздушные пирожные, медовые угощения, ореховые торты и фруктовые фантазии — каждое блюдо несёт в себе кусочек истории и дух своего народа. Сегодня вам выпал шанс разгадать эти кондитерские тайны!