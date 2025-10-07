Тест: Слабо угадать, кого или что на фото с Владимиром Путиным мы спрятали за смайликом?

7 октября Владимир Путин, президент Российской Федерации, празднует день рождения! За время у власти он успел появиться на сотнях фотографий — с политиками, спортсменами, животными. Мы собрали некоторые самые интересные из них, но немного усложнили вам задачу: закрыли других участников изображения смайликами. Попробуйте угадать, кто на самом деле на этих снимках! Может быть, это президент другой страны или премьер-министр, а может, это очаровательное животное. Проверьте, насколько хорошо вы знаете хронику публичной жизни Владимира Путина!