Тест: Слабо угадать, кого или что на фото с Владимиром Путиным мы спрятали за смайликом?
7 октября празднует день рождения Владимир Путин! В честь этого мы собрали интересные фото президента, но кое-что или кое-кого на них спрятали под смайликами. Попробуйте угадать, кто или что скрывается на фотографии?
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Asurkova, © ТАСС / Александр Казаков
7 октября Владимир Путин, президент Российской Федерации, празднует день рождения! За время у власти он успел появиться на сотнях фотографий — с политиками, спортсменами, животными. Мы собрали некоторые самые интересные из них, но немного усложнили вам задачу: закрыли других участников изображения смайликами. Попробуйте угадать, кто на самом деле на этих снимках! Может быть, это президент другой страны или премьер-министр, а может, это очаровательное животное. Проверьте, насколько хорошо вы знаете хронику публичной жизни Владимира Путина!
У Владимира Путина множество интересных и ярких изображений. Но таким же уникальным и запоминающимся был советский кинематограф! Попробуйте свои силы в угадывании мультфильма всего по 1 кадру с второстепенным персонажем. А если аудиопамять у вас развита лучше, то попробуйте вспомнить, из какого мультика эти детские песни!
- Тест: «Зато у меня пизвание. Я логопефт». Попробуйте угадать, из какого советского фильма этот врач!
вчера в 05:00
- Тест: Слабо угадать все 8 советских мультфильмов по второстепенным персонажам?
5 октября, 12:00
- Тест: Каковы ваши шансы выжить в фильме ужасов? Спастись под силу только сильнейшим!
4 октября, 10:00