Тест: В СССР все дети пели эти песни — продолжите строчки из музыки советских мультфильмов?

Советские мультфильмы подарили нам не только счастливое детство, но и песни, которые запоминались с первых слов. Они звучали на школьных линейках, во дворах, сопровождали на каждом шагу. Сегодня эти песни никто не забыл, но помните ли вы все слова наизусть? Мы собрали любимейшие музыкальные композиции из мультфильмов того времени — «Волшебник Изумрудного города», «Чебурашка» — и даже добавили песенку «Винни Пуха». Проверьте, насколько крепка ваша память и не оставили ли вы эти строки в том времени, когда трава была зеленее?