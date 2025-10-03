Тест: В СССР все дети пели эти песни — продолжите строчки из музыки советских мультфильмов?
Каждый советский ребёнок пел эти песни! Вас ждут музыкальные строки из самых любимых мультфильмов того времени — от «Винни Пуха» до «Бременских музыкантов»! Попробуйте продолжить их без ошибок и проверьте, насколько крепка ваша память на мелодии из прошлого.
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из мультфильма «Винни Пух», режиссёр
Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн / Kinopoisk, © Кадр из мультфильма «Бременские музыканты», режиссёр Инесса Ковалевская, сценаристы Якоб Гримм, Вильгельм Гримм, Василий Ливанов и т.д. / Kinopoisk, © Кадр из мультфильма «Приключения кота Леопольда», режиссёр Анатолий Резников, сценарист Аркадий Хайт / Kinopoisk
Советские мультфильмы подарили нам не только счастливое детство, но и песни, которые запоминались с первых слов. Они звучали на школьных линейках, во дворах, сопровождали на каждом шагу. Сегодня эти песни никто не забыл, но помните ли вы все слова наизусть? Мы собрали любимейшие музыкальные композиции из мультфильмов того времени — «Волшебник Изумрудного города», «Чебурашка» — и даже добавили песенку «Винни Пуха». Проверьте, насколько крепка ваша память и не оставили ли вы эти строки в том времени, когда трава была зеленее?
