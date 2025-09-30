Тест: Сможете ли вы догадаться, какая русская пословица скрывается за автоматическим переводом?
Кажется, что вы знаете все пословицы? А как насчёт распознать эти 10 после автоматического перевода? Предупреждаем, будет не только интересно, но ещё и очень смешно.
Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум»
Русские пословицы знакомы каждому, но что будет, если пропустить их через автоматический переводчик? 30 сентября отмечается Международный день перевода, и, чтобы показать ценность этой профессии, мы видоизменили народные пословицы и поговорки. Качественно адаптировать устойчивые выражения под другой язык сможет только опытный специалист. Как думаете, сможете распознать в этих абсурдных предложениях родные русские пословицы? Справится только настоящий знаток народных выражений!
