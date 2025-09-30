Тест: Сможете ли вы догадаться, какая русская пословица скрывается за автоматическим переводом?

Русские пословицы знакомы каждому, но что будет, если пропустить их через автоматический переводчик? 30 сентября отмечается Международный день перевода, и, чтобы показать ценность этой профессии, мы видоизменили народные пословицы и поговорки. Качественно адаптировать устойчивые выражения под другой язык сможет только опытный специалист. Как думаете, сможете распознать в этих абсурдных предложениях родные русские пословицы? Справится только настоящий знаток народных выражений!