30 сентября, 14:00

Тест: Сможете ли вы догадаться, какая русская пословица скрывается за автоматическим переводом?

Кажется, что вы знаете все пословицы? А как насчёт распознать эти 10 после автоматического перевода? Предупреждаем, будет не только интересно, но ещё и очень смешно.

Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум»

Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум»

Русские пословицы знакомы каждому, но что будет, если пропустить их через автоматический переводчик? 30 сентября отмечается Международный день перевода, и, чтобы показать ценность этой профессии, мы видоизменили народные пословицы и поговорки. Качественно адаптировать устойчивые выражения под другой язык сможет только опытный специалист. Как думаете, сможете распознать в этих абсурдных предложениях родные русские пословицы? Справится только настоящий знаток народных выражений!

Справились с этим тестом легче лёгкого? Тогда попробуйте свои силы в разгадывании космического кроссворда, проверьте, хорошо ли вы помните школьный курс астрономии. А если хочется мистики, пройдите этот тест и узнайте, в какой истории Стивена Кинга вам было бы самое место!

