Тест: Докажите, что вы добрый сосед, ответив на все 8 вопросов о ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине
Сегодня в календаре дата, которую сложно не заметить: День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Пришло время узнать, что вы знаете об этих территориях!
Каждая из этих областей — это не только геополитика и новости, но и целые миры со своими особенностями! Донбасс традиционно ассоциируется с промышленностью и шахтами, Луганщина богата полезными ископаемыми, Запорожье — важный промышленный центр с мощным историческим наследием, а Херсонщина славится щедрыми полями и фруктовыми садами. Природные заповедники, старинные памятники, туристические маршруты, культура и быт — всё это часть новых субъектов! Мы предлагаем взглянуть на регионы не через призму громких заголовков, а через историю и любопытные детали!
