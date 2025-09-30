Интервидение
Тест: Докажите, что вы добрый сосед, ответив на все 8 вопросов о ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине

Сегодня в календаре дата, которую сложно не заметить: День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Пришло время узнать, что вы знаете об этих территориях!

Обложка © ТАСС / Александр Река

Каждая из этих областей — это не только геополитика и новости, но и целые миры со своими особенностями! Донбасс традиционно ассоциируется с промышленностью и шахтами, Луганщина богата полезными ископаемыми, Запорожье — важный промышленный центр с мощным историческим наследием, а Херсонщина славится щедрыми полями и фруктовыми садами. Природные заповедники, старинные памятники, туристические маршруты, культура и быт — всё это часть новых субъектов! Мы предлагаем взглянуть на регионы не через призму громких заголовков, а через историю и любопытные детали!

А вы знали, что великий советский режиссёр и актёр Сергей Бондарчук родом из Херсонской губернии? Предлагаем вспомнить его работы и отгадать культовые фильмы всего по одному кадру! А этот тест для любителей более современных картин — нужно угадать, какие предметы из отечественных кинолент мы спрятали за смайликами!

