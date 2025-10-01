Тест: Только настоящий автолюбитель угадает все 6 советских и российских фильмов по «Запорожцу»!
Одной из самых популярных машин Советского Союза был ЗАЗ-968 «Запорожец». Испытайте свою память и наблюдательность и угадайте фильм по этой легендарной машине.
Фото © Кадр из фильма «Хочу в тюрьму», режиссёр Алла Сурикова, сценарист Владимир Ерёмин / Kinopoisk
Культовый советский «Запорожец» — автомобиль, который сам по себе уже как герой. Его узнаваемый силуэт мелькает как в комедиях, так и в драмах, и даже в триллерах. В кино СССР нередко героями становятся не только люди, но и машины. Так, в день рождения легендарного «горбатого» автомобиля мы собрали советские и российские кинокартины, в которых участвовал наш железный друг. Сможете ли вы угадать фильм по кадру с «Запорожцем» и доказать, что вы настоящий автолюбитель и кинознаток? Проверьте свою память и насмотренность!
