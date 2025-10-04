Тест: Каковы ваши шансы выжить в фильме ужасов? Спастись под силу только сильнейшим!

В фильмах ужасов есть свои неписаные правила: кто-то всегда идёт первым проверить странный шум, кто-то удивительным образом выживает, когда надежды уже нет. Но смогли бы вы пройти этот путь сами? Благодаря нашему тесту выясните, какие у вас шансы остаться в живых в классическом хорроре. Отвечайте честно: побежите ли в тёмный лес, откроете ли дверь подвала или доверитесь незнакомцу? Возможно, вы тот самый главный герой, который пройдёт через огонь и воду. А может быть, вы его друг, которого призраки утащат в первые 10 минут. Дерзайте!