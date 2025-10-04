Валдайский форум
4 октября, 10:00

Тест: Каковы ваши шансы выжить в фильме ужасов? Спастись под силу только сильнейшим!

Готовы вы столкнуться с тьмой лицом к лицу? Пройдите тест и узнайте, какие у вас шансы на выживание в классическом фильме ужасов. Станете ли вы последним героем или первой жертвой?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов», режиссёр Уэс Крэйвен, сценарист Уэс Крэйвен / Kinopoisk © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

В фильмах ужасов есть свои неписаные правила: кто-то всегда идёт первым проверить странный шум, кто-то удивительным образом выживает, когда надежды уже нет. Но смогли бы вы пройти этот путь сами? Благодаря нашему тесту выясните, какие у вас шансы остаться в живых в классическом хорроре. Отвечайте честно: побежите ли в тёмный лес, откроете ли дверь подвала или доверитесь незнакомцу? Возможно, вы тот самый главный герой, который пройдёт через огонь и воду. А может быть, вы его друг, которого призраки утащат в первые 10 минут. Дерзайте!

Вы узнали, какие у вас шансы выжить в фильме ужасов, а это значит, что никакие трудности вам нипочём! Предлагаем вам сразиться с автоматическим переводчиком и узнать видоизменённую русскую народную пословицу. А если тема кино вас не отпускает, то самое время вспомнить советские фильмы с «запорожцем» и угадать название всего по одному кадру!

Тест: В нулевых их смотрели все — слабо вспомнить 8 легендарных ромкомов всего по 1 кадру?
