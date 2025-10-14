Кроссворд: Насколько хорошо вы знаете советскую кухню? Пройдут только те, кто жил в СССР!

Кухня СССР — это не только рецепты, проверенные годами, но и целая эпоха, в которой еда имела особый вкус: немного дефицита, немного фантазии и много души. Запах жареных пирожков школьной столовой, «Оливье» по праздникам, кисель в гранёных стаканах и легендарные макароны по-флотски — всё это давно стало частью коллективной памяти. Этот кроссворд — способ проверить, насколько хорошо вы помните ту еду, те рецепты и ту культуру питания. Из них сложены воспоминания целых поколений! Вспомните, что стояло на полках гастронома и что готовили «по случаю».