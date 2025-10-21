Сектор Газа
21 октября, 13:00

Тест: Только истинный фанат угадает все 8 фильмов Никиты Михалкова по 1 кадру без ошибок

21 октября празднует свой день рождения легендарный режиссёр и актёр Никита Михалков! Он подарил нам множество незабываемых кинокартин, персонажей и спектаклей. Попробуете угадать фильм Никиты Михалкова всего по одному кадру?

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Владимир Андреев, © Кадр из фильма «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», режиссёр Никита Михалков, сценаристы Никита Михалков, Александр Новотоцкий, Владимир Моисеенко / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Жмурки», режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев / Kinopoisk

Никита Михалков не только стал выдающимся российским и советским кинодеятелем, но и открыл окно для отечества на международную арену! Его знают и любят в том числе за границей. Сегодня мы отмечаем его день рождения. В каждом кадре особый ритм, свет, интонация. Узнаваемый с первого взгляда стиль, в котором сочетаются масштаб и интимность, ирония и боль, память и время. Проверьте, насколько хорошо вы знаете творчество Михалкова! Все 8 кадров угадают только самые преданные фанаты!

Фильмы Никиты Михалкова любят и пересматривают миллионы. Так же как и легендарный сериал «Санта-Барбара»! Испытайте свою память на прочность и попробуйте вспомнить персонажей из великого сериала 90-х! А также у вас есть прекрасная возможность побывать в других великолепных странах и опуститься под землю. Угадайте, откуда родом эти уникальные станции метро!

