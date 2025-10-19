Сектор Газа
19 октября

Тест на День отца 2025: Лучшие киношные папы — слабо отгадать все 8 картин с ними?

Ко Дню отца, который отмечают 19 октября, вспоминаем самых добрых, сильных и мудрых пап из кино. Проверьте, насколько хорошо вы помните фильмы, где они подарили нам уроки любви, смелости и поддержки!

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Папины дочки», режиссёры Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров и др., сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко, Максим Вахитов и др. / Kinopoisk, © Freepik

День отца — отличный повод вспомнить, каким разным может быть образ папы на экране. Кино не раз доказывало, что сила отцовской любви не всегда громкая: иногда она проявляется в молчаливом жесте, поддержке, в умении быть рядом, даже когда слова не нужны. Мы собрали восемь фильмов с самыми запоминающимися отцами — теми, кто вдохновляет и напоминает, что забота не требует подвигов. От героев, которые ради семьи готовы на всё, до тех, кто учит принимать жизнь с юмором и теплом. Сможете ли вы угадать всех этих киношных пап?

Отцы всегда подают пример и учат силе, находчивости и храбрости. Вы можете проверить, насколько вы храбры и отважны, пройдя тест и угадав все фильмы про зомби-апокалипсис! Мужайтесь! А также вы можете отправиться в отличное приключение по метрополитену мира. Угадайте, откуда родом эти станции метро!

