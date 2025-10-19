Тест на День отца 2025: Лучшие киношные папы — слабо отгадать все 8 картин с ними?

День отца — отличный повод вспомнить, каким разным может быть образ папы на экране. Кино не раз доказывало, что сила отцовской любви не всегда громкая: иногда она проявляется в молчаливом жесте, поддержке, в умении быть рядом, даже когда слова не нужны. Мы собрали восемь фильмов с самыми запоминающимися отцами — теми, кто вдохновляет и напоминает, что забота не требует подвигов. От героев, которые ради семьи готовы на всё, до тех, кто учит принимать жизнь с юмором и теплом. Сможете ли вы угадать всех этих киношных пап?