Тест: Только настоящие леди смогут продолжить все 8 строк из популярных песен о женщинах!
18 октября отмечается Всемирный день женского счастья! В честь этого радостного праздника мы собрали лучшие песни о женщинах. Попробуете продолжить все 8 строк без ошибок?
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / cookie_studio, © Freepik, © VK / Сергей Лазарев, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Женщины — это воплощение силы, красоты, нежности и стойкости. Мамы, сёстры, жёны, подруги, бабушки и тёти — те, кто наполняет наши жизни теплом, заботой и нежностью! Сегодня мы отмечаем Всемирный день женского счастья и желаем каждой даме благополучия! Почувствуйте себя центром вселенной и пройдите тест с самыми романтичными песнями о прекрасном поле! Мы собрали 8 отрывков, ваша задача — правильно продолжить. Справитесь? Проверьте, насколько хорошо вы знаете хиты, посвящённые женщинам!
Если в музыке вы — настоящий эксперт, попробуйте себя в истории СССР, вспомните, как назывались эти города раньше? А также узнайте, какие у вас шансы на выживание в фильме ужасов, мурашки по телу гарантированы!
