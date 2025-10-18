Тест: Только настоящие леди смогут продолжить все 8 строк из популярных песен о женщинах!

Женщины — это воплощение силы, красоты, нежности и стойкости. Мамы, сёстры, жёны, подруги, бабушки и тёти — те, кто наполняет наши жизни теплом, заботой и нежностью! Сегодня мы отмечаем Всемирный день женского счастья и желаем каждой даме благополучия! Почувствуйте себя центром вселенной и пройдите тест с самыми романтичными песнями о прекрасном поле! Мы собрали 8 отрывков, ваша задача — правильно продолжить. Справитесь? Проверьте, насколько хорошо вы знаете хиты, посвящённые женщинам!