Тест: Ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой советской игрушкой вы бы были!
Советские игрушки умели быть простыми, но с характером, в точности как и мы! Пройдите тест и узнайте, кто вы на самом деле: стойкая неваляшка, очаровательная кукла, стремительная машинка или уютный плюшевый мишка!
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Audrius Merfeldas, satori.artwork, JasminkaM
17 октября открылся Московский музей игрушек, место, где детство снова становится реальностью, а воспоминания захватывают сердце. Запах пластмассы, шероховатость старого плюша, скрип колёсиков машинки — у советских игрушек было особое обаяние. В честь этого события мы подготовили лёгкий психологический тест. Вы узнаете, какой советской игрушкой были бы. Ведь каждая — это отражение характера: кто-то, как неваляшка, всегда поднимается, кто-то, как машинка, живёт на высокой скорости, кто-то, как кукла, очаровывает всех вокруг, а кто-то, как плюшевый мишка, любит уют и покой.
Детство, безусловно, очень тёплое и приятное время, чтобы далеко не уходить, давайте вспомним советские мультфильмы и угадаем их по второстепенному персонажу! А чтобы далеко не отходить от ностальгии по кинематографу СССР, мы предлагаем вам узнать, каким персонажем Леонида Куравлёва вы являетесь!
