15 октября, 13:22

Тест: Только 10% взрослых смогут продолжить строки из произведений Лермонтова, а вы в их числе?

15 октября 1814 г. родился великий поэт М. Ю. Лермонтов. Он подарил русской литературе множество незабываемых стихотворений. И заслужил звание классика Золотого века в литературе.

Обложка © Wikipedia / А. И. Клюндер

М. Ю. Лермонтов — это поэт, чьё философское мышление повлияло на всю русскую литературу, его творчество отличалось большим разнообразием тем и мотивов лирики. Каждый учил его стихотворения в школе, нет человека в нашей стране, кто не знал бы об этом поэте. Его творчеством вдохновлялись художники, режиссёры, драматурги и другие литераторы. Многие произведения Лермонтова нашли свою интерпретацию в живописи, театре, кинематографе. Сегодня, отмечая его день рождения, мы предлагаем вам пройти тест и вспомнить отрывки из его великих стихотворений!

Михаил Лермонтов подарил нам множество великолепных произведений. Так же как и советский кинематограф! Пройдите тест и угадайте всего по одному кадру, из какой кинокартины СССР эти врачи! А также проверьте, насколько хорошо вы помните историю родной страны. Попробуйте вспомнить, как раньше назывались российские города!

Тест: В СССР все дети пели эти песни — продолжите строчки из музыки советских мультфильмов?
Анна Московко
