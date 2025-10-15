Тест: Только 10% взрослых смогут продолжить строки из произведений Лермонтова, а вы в их числе?

М. Ю. Лермонтов — это поэт, чьё философское мышление повлияло на всю русскую литературу, его творчество отличалось большим разнообразием тем и мотивов лирики. Каждый учил его стихотворения в школе, нет человека в нашей стране, кто не знал бы об этом поэте. Его творчеством вдохновлялись художники, режиссёры, драматурги и другие литераторы. Многие произведения Лермонтова нашли свою интерпретацию в живописи, театре, кинематографе. Сегодня, отмечая его день рождения, мы предлагаем вам пройти тест и вспомнить отрывки из его великих стихотворений!