16 октября, 13:30

Тест: Вы из интеллигенции или со двора? Отличите цитаты из «Портрета Дориана Грея» от пацанского цитатника

16 октября отмечает день рождения великий писатель Оскар Уайльд! Его произведения оставили большой след в литературе. Цитаты становятся крылатыми выражениями и выходят за рамки романов. Сегодня мы попытаемся отличить выражения классика от фраз из дворового цитатника!

Оскар Уайльд стал знаменитым ещё при жизни, он являлся одним из самых известных литераторов поздней Викторианской эпохи. Сегодня его творчество — классика английской литературы. «Портрет Дориана Грея» наделал много шума в своё время, чуть даже не был запрещён из-за противоречий с общепринятой моралью. Роман и сейчас часто цитируют. Однако мы нашли сходство между строчками из классического произведения и пацанским дворовым цитатником. Сегодня вам предстоит угадать, какое происхождение имеет та или иная цитата!

