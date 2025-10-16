Тест: Вы из интеллигенции или со двора? Отличите цитаты из «Портрета Дориана Грея» от пацанского цитатника
16 октября отмечает день рождения великий писатель Оскар Уайльд! Его произведения оставили большой след в литературе. Цитаты становятся крылатыми выражениями и выходят за рамки романов. Сегодня мы попытаемся отличить выражения классика от фраз из дворового цитатника!
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Дориан Грей», режиссёр Оливер Паркер / Kinopoisk, © «Шедеврум», © Freepik / starline
Оскар Уайльд стал знаменитым ещё при жизни, он являлся одним из самых известных литераторов поздней Викторианской эпохи. Сегодня его творчество — классика английской литературы. «Портрет Дориана Грея» наделал много шума в своё время, чуть даже не был запрещён из-за противоречий с общепринятой моралью. Роман и сейчас часто цитируют. Однако мы нашли сходство между строчками из классического произведения и пацанским дворовым цитатником. Сегодня вам предстоит угадать, какое происхождение имеет та или иная цитата!
Если с этим тестом справились легко, то испытайте свою эрудицию в отгадывании старых названий русских городов, только люди советской закалки справятся с этим!
