18 октября, 08:00

Тест: Лишь преданные фанаты угадают все 7 фильмов и сериалов с Сергеем Безруковым всего по 1 кадру!

18 октября празднует свой день рождения Сергей Безруков! Он подарил нам множество ярких и незабываемых ролей. Попробуйте угадать все 7 фильмов и сериалов по 1 кадру с актёром!

Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Александр Рюмин, © Кадры из фильмов «Бригада», «Есенин» / Kinopoisk

Сергей Безруков — один из тех актёров, чьи герои навсегда остаются в памяти. Он может быть кем угодно: поэтом с разбитым сердцем, криминальным авторитетом или даже царём! Его роли всегда чуть больше, чем просто кино: в них живут эпохи, страсти и характер целой страны. А вы хорошо помните фильмы и сериалы с его участием? Попробуйте пройти этот тест и угадать картину всего по одному кадру. Проверьте, насколько хорошо вы знаете Безрукова на экране. Даже преданным фанатам будет сложно!

Сергей Безруков, несомненно, оставил большой след в кинематографе, так же как и Леонид Куравлёв. Пройдите тест и узнайте, каким персонажем легендарного советского актёра вы бы были! А также не проходите мимо кроссворда по истории СССР! Только настоящие советские интеллигенты справятся!

Анна Московко
