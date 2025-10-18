Тест: Лишь преданные фанаты угадают все 7 фильмов и сериалов с Сергеем Безруковым всего по 1 кадру!

Сергей Безруков — один из тех актёров, чьи герои навсегда остаются в памяти. Он может быть кем угодно: поэтом с разбитым сердцем, криминальным авторитетом или даже царём! Его роли всегда чуть больше, чем просто кино: в них живут эпохи, страсти и характер целой страны. А вы хорошо помните фильмы и сериалы с его участием? Попробуйте пройти этот тест и угадать картину всего по одному кадру. Проверьте, насколько хорошо вы знаете Безрукова на экране. Даже преданным фанатам будет сложно!