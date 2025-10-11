Валдайский форум
Тест: Попробуйте угадать, в какой стране находятся эти 7 самых необычных станций метро!

В каждом мегаполисе есть свой метрополитен. Миллионы людей ежедневно пользуются этим быстрым и дешёвым видом транспорта. Мы собрали семь самых необычных станций метро, попробуйте догадаться, в какой стране они расположены!

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VAUko, © ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ, Zuma / Alberto Pezzali

Первый метрополитен появился в Лондоне, и с тех пор этот вид транспорта стал нашей повседневной рутиной. Метро есть почти в каждом мегаполисе. Многие страны часто стараются выделиться с дизайном и архитектурой станций. Московское метро славится своим классическим оформлением. А китайское — своей технологичностью. Мы собрали самые уникальные и интересные станции метро мира и предлагаем вам попробовать догадаться, в какой стране находятся эти семь станций! Справятся только настоящие знатоки!

Если теперь вы можете считаться настоящим знатоком метро и видели самые уникальные станции в мире, то попробуйте вспомнить историю Советского Союза и пройдите кроссворд по терминам истории СССР! А может, вы хотите потрепать себе нервы? Тогда узнайте, какие у вас шансы выжить в фильме ужасов! Являетесь ли вы главным героем, который дойдёт до самого конца, или вы его несчастный друг, который пропадёт с экрана через десять минут после начала?

