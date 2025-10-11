Тест: Попробуйте угадать, в какой стране находятся эти 7 самых необычных станций метро!
В каждом мегаполисе есть свой метрополитен. Миллионы людей ежедневно пользуются этим быстрым и дешёвым видом транспорта. Мы собрали семь самых необычных станций метро, попробуйте догадаться, в какой стране они расположены!
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VAUko, © ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ, Zuma / Alberto Pezzali
Первый метрополитен появился в Лондоне, и с тех пор этот вид транспорта стал нашей повседневной рутиной. Метро есть почти в каждом мегаполисе. Многие страны часто стараются выделиться с дизайном и архитектурой станций. Московское метро славится своим классическим оформлением. А китайское — своей технологичностью. Мы собрали самые уникальные и интересные станции метро мира и предлагаем вам попробовать догадаться, в какой стране находятся эти семь станций! Справятся только настоящие знатоки!
Если теперь вы можете считаться настоящим знатоком метро и видели самые уникальные станции в мире, то попробуйте вспомнить историю Советского Союза и пройдите кроссворд по терминам истории СССР! А может, вы хотите потрепать себе нервы? Тогда узнайте, какие у вас шансы выжить в фильме ужасов! Являетесь ли вы главным героем, который дойдёт до самого конца, или вы его несчастный друг, который пропадёт с экрана через десять минут после начала?
- Тест: Только филологи смогут угадать все 7 слов, написанных старославянской кириллицей
вчера в 13:00
- Кроссворд: Слабо угадать все 10 персонажей русских народных сказок только по описанию?
9 октября, 13:00
- Тест: Афоня, Жорж Милославский или Шура Балаганов — каким персонажем Леонида Куравлёва вы бы были?
8 октября, 14:00