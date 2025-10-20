Кроссворд: Только настоящий советский мужик сможет вспомнить все «народные» названия автомобилей СССР!

Каждая советская машина имела не только заводское имя, но и народное прозвище — короткое, меткое, иногда с любовью, а иногда с иронией. «Копейка», «сапожок», «буханка», «рафик» — эти названия звучали во дворах, в гаражах и на трассах. Тогда автомобили были больше чем просто транспортом: они собирали семьи на дачные поездки, тянули прицепы с картошкой и переживали вместе со своими владельцами все перемены. Попробуйте вспомнить, как народ окрестил эти машины, — пройдите кроссворд и проверьте, насколько хорошо вы помните автоэпоху, пахнущую бензином, пылью и свободой дороги.