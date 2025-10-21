Сектор Газа
Тест: Не только вампиры и оборотни! Кто ваша идеальная пара из вампирской саги «Сумерки»

В какой вы команде: Эдвард или Джейкоб? А может, никто из них? Сегодня всё решится! Пройдите тест и узнайте, кто из горячих сумеречных бойфрендов подходит вам больше всего?

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik © «Сумерки. Сага. Новолуние», режиссёр Крис Вайц, сценаристы Мелисса Розенберг, Стефани Майер / Kinopoisk

Вампирская сага «Сумерки» покорила сердца многих женщин, сейчас уже не найти человека, который бы ни разу не смотрел эту франшизу. Споры о том, кто же больше подошёл бы Белле — Эдвард или Джейкоб, ведутся годами. Но сегодня мы узнаем, кто подойдёт именно вам! Может, вам достанется надёжный Карлайл или неугомонный Эмметт, а может, загадочный Джаспер? Пройдите тест и определите, кто же из завидных женихов — ваш вариант!

Конечно, каждая девушка хочет оказаться заключённой в объятия привлекательного мужчины из саги о вампирах, но смогли бы вы выжить в другом жанре кино? Пройдите тест и узнайте, каковы ваши шансы на выживание в фильме ужасов! А также узнайте, хорошо ли вы помните народных персонажей? С помощью этого кроссворда вспомните имена русских сказочных героев!

    avatar