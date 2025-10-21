Тест: Не только вампиры и оборотни! Кто ваша идеальная пара из вампирской саги «Сумерки»

Вампирская сага «Сумерки» покорила сердца многих женщин, сейчас уже не найти человека, который бы ни разу не смотрел эту франшизу. Споры о том, кто же больше подошёл бы Белле — Эдвард или Джейкоб, ведутся годами. Но сегодня мы узнаем, кто подойдёт именно вам! Может, вам достанется надёжный Карлайл или неугомонный Эмметт, а может, загадочный Джаспер? Пройдите тест и определите, кто же из завидных женихов — ваш вариант!