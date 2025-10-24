Сектор Газа
Тест: Узнать всех семерых российских правителей по усам сможет только человек с идеальной памятью

От Ивана Грозного до Сталина: сможете ли вы отличить русского правителя только по усам? Мода на растительность на лице была всегда, даже в Древней Греции. Проверьте, насколько хорошо вы знаете внешность глав нашей страны!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум» © РИА «Новости» / Свердлов © Wikipedia © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

История России знает множество выдающихся правителей — суровых реформаторов, романтиков в мундире и стратегов, чьи решения меняли ход веков. Но у них всех было нечто общее: любовь к усам. Пышные, аккуратно подстриженные, закрученные вверх или почти незаметные, они становились частью образа, отражали эпоху и личный стиль царей. Мы собрали галерею знаменитых усов — от императорских до революционных, чтобы проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в лицах русской истории. Сможете ли вы узнать правителя по его усам?

Анна Московко
