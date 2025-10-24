Кроссворд по сериалу «Бригада»: Докажите, что вы из братвы, вспомнив всех персонажей!

Остросюжетный криминальный сериал «Бригада» рассказывает о том, как четверо обычных московских парней проходят путь от дворовых друзей до влиятельных фигур преступного мира. Сериал стал культовой историей о дружбе, власти и цене, которую приходится платить за успех. Сериал не просто отразил атмосферу бурных постсоветских лет, он стал их символом, оказав влияние на целое поколение зрителей. Проверьте, насколько хорошо вы помните эту историю: угадайте имена героев «Бригады»!