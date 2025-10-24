Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 15:00

Кроссворд по сериалу «Бригада»: Докажите, что вы из братвы, вспомнив всех персонажей!

«Бригада» — культовый сериал о лихих 90-х, вышедший 23 года назад, быстро набравший популярность и ставший символом той эпохи. Если вы фанат «Бригады», этот тест для вас! Попробуйте вспомнить всех персонажей культового криминального сериала!

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Car Spotter, © Freepik / rawpixel.com

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Car Spotter, © Freepik / rawpixel.com

Остросюжетный криминальный сериал «Бригада» рассказывает о том, как четверо обычных московских парней проходят путь от дворовых друзей до влиятельных фигур преступного мира. Сериал стал культовой историей о дружбе, власти и цене, которую приходится платить за успех. Сериал не просто отразил атмосферу бурных постсоветских лет, он стал их символом, оказав влияние на целое поколение зрителей. Проверьте, насколько хорошо вы помните эту историю: угадайте имена героев «Бригады»!

«Бригаду» вот уже более 20 лет разбирают на цитаты, но русскую поэзию цитируют куда чаще. Проверьте, сможете ли вы продолжить строчки из произведений М. Ю. Лермонтова? А также совсем скоро наступит самая жуткая ночь в году — Хэллоуин! Угадайте фильм про зомби всего по одному кадру!

Тест: Один кадр, один неудачник — сможете угадать, из какого они фильма? Под силу только знатокам!
Тест: Один кадр, один неудачник — сможете угадать, из какого они фильма? Под силу только знатокам!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Бригада (телесериал)
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar