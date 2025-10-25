Тест: Если вы разбираетесь в моде, то 100% угадаете эти 8 советских фильмов по наряду персонажей

Советское кино — это не только великие режиссёры и незабываемые диалоги, но и целая энциклопедия моды. Ведь у каждого десятилетия был свой стиль: в 50-х — пышные юбки и локоны, 80-е — джинсовая мечта и спортивный шик. Костюмеры создавали образы, которые говорили о героях порой больше, чем их реплики. Мы собрали кадры из культовых фильмов, где наряды — больше чем просто одежда. Сможете ли вы узнать кинокартину всего по одному взгляду на костюм персонажа?