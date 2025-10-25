Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 08:00

Тест: Если вы разбираетесь в моде, то 100% угадаете эти 8 советских фильмов по наряду персонажей

В кадре каждый герой должен выглядеть ярко и под стать фильму. Но зачастую костюмеры настолько хорошо справляются со своей работой, что мы не замечаем, во что именно одет персонаж. Проверьте, насколько вы внимательны, и угадайте фильм по костюмам героев!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Советское кино — это не только великие режиссёры и незабываемые диалоги, но и целая энциклопедия моды. Ведь у каждого десятилетия был свой стиль: в 50-х — пышные юбки и локоны, 80-е — джинсовая мечта и спортивный шик. Костюмеры создавали образы, которые говорили о героях порой больше, чем их реплики. Мы собрали кадры из культовых фильмов, где наряды — больше чем просто одежда. Сможете ли вы узнать кинокартину всего по одному взгляду на костюм персонажа?

«Если жить, то красиво!» — а вы сможете угадать, откуда эти слова: из пацанского цитатника или «Портрета Дориана Грея»? Узнайте, какова ваша жизнь, пройдя тест по культовым фильмам нулевых!

Тест: «Гарфилд», «Брюс Всемогущий» или «Жмурки» — какая комедия нулевых описала бы вашу жизнь!
Тест: «Гарфилд», «Брюс Всемогущий» или «Жмурки» — какая комедия нулевых описала бы вашу жизнь!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • мода
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar