Кроссворд по СССР: Попробуйте вспомнить сленг-слова — в 70-х и 80-х они звучали везде во дворах
Проверьте свою память и чувство юмора: вспомните слова и выражения, которыми болтали подростки в СССР! Вы стиляга, хулиган или ботаник? Только люди, выросшие в Советском Союзе, угадают все слова!
Обложка © ТАСС / Роман Подэрни, Владимир Яцин, © Freepik
Вспомните, что звучало на улицах, во дворах, в школах и на молодёжных тусовках! С помощью этого кроссворда вы вернётесь в эту эпоху с помощью всего восьми слов! Помните «зыкинско», «утюг» и «шнурки в стакане»? Смейтесь, удивляйтесь и ностальгируйте, эти молодёжные слова возвращают туда, где мороженое вкуснее, каждый мечтает о джинсах и группа «Кино» выпустила новый альбом. Погрузитесь в воспоминания и угадайте все слова с первого раза, только если вы действительно жили в СССР!
Вы давно путешествовали? Скорее пройдите этот тест и окунитесь в культуру и историю Венгрии. Без душных вопросов и только интересные факты! А также узнайте, какой советской игрушкой вы бы были, может быть, именно вашей любимой!
- Тест: угадайте фильм по кадру со свекровью и тёщей! Докажите, что вы отличные невеста и тесть
сегодня в 08:00
- Кроссворд по советским песням: Слабо вспомнить, кто исполнил эти известные песни из фильмов СССР?
вчера в 12:00
- Тест: Если вы разбираетесь в моде, то 100% угадаете эти 8 советских фильмов по наряду персонажей
вчера в 08:00