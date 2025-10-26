Кроссворд по СССР: Попробуйте вспомнить сленг-слова — в 70-х и 80-х они звучали везде во дворах

Вспомните, что звучало на улицах, во дворах, в школах и на молодёжных тусовках! С помощью этого кроссворда вы вернётесь в эту эпоху с помощью всего восьми слов! Помните «зыкинско», «утюг» и «шнурки в стакане»? Смейтесь, удивляйтесь и ностальгируйте, эти молодёжные слова возвращают туда, где мороженое вкуснее, каждый мечтает о джинсах и группа «Кино» выпустила новый альбом. Погрузитесь в воспоминания и угадайте все слова с первого раза, только если вы действительно жили в СССР!