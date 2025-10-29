Кроссворд: Только бывшие комсомольцы смогут отгадать все факты про ВЛКСМ!
29 октября 1918 года был создан Коммунистический союз молодёжи, который коротко называли «комсомол». Для советских людей считалось очень престижным быть частью организации. Проверьте, насколько хорошо вы знаете факты про «младшего брата» Коммунистической партии СССР!
Обложка © РИА Новости / Владимир Акимов
Комсомол — слово, которое долго звучало как синоним молодости, дерзости и веры в будущее. Он воспитал целые поколения, тех, кто строил города, осваивал целину, уходил в стройотряды и писал пламенные лозунги на заводских стенах. Сегодня о нём вспоминают по-разному: кто с теплом, кто с иронией. Но отрицать невозможно, комсомол был важной частью жизни страны и огромным социальным экспериментом. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете факты и символы этой эпохи. Ответьте на восемь вопросов о комсомоле!
Слышите рёв мотора и запах кожаного салона? Нет? Пройдите этот кроссворд по советским автомобилям и сможете моментально очутиться в этой эпохе и салоне легендарного «Москвича» или «Волги»! Раз машина у нас уже есть, самое время отправиться в солнечную Грузию. Угадайте факты про культовый фильм «Мимино»!
