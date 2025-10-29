Кроссворд: Только бывшие комсомольцы смогут отгадать все факты про ВЛКСМ!

Комсомол — слово, которое долго звучало как синоним молодости, дерзости и веры в будущее. Он воспитал целые поколения, тех, кто строил города, осваивал целину, уходил в стройотряды и писал пламенные лозунги на заводских стенах. Сегодня о нём вспоминают по-разному: кто с теплом, кто с иронией. Но отрицать невозможно, комсомол был важной частью жизни страны и огромным социальным экспериментом. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете факты и символы этой эпохи. Ответьте на восемь вопросов о комсомоле!