Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 15:30

Кроссворд по мультику «Остров сокровищ»: Только настоящие пираты вспомнят все детали с первого раза!

Сегодня отмечает день рождения Давид Черкасский, режиссёр культового мультфильма «Остров сокровищ»! Вспомним же детали легендарной пиратской истории, их фразочки, имена героев и окунёмся в ностальгию!

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Остров сокровищ», режиссёр Давид Черкасский, сценаристы Юрий Аликов, Давид Черкасский, Роберт Льюис Стивенсон / Kinopoisk, © Freepik

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Остров сокровищ», режиссёр Давид Черкасский, сценаристы Юрий Аликов, Давид Черкасский, Роберт Льюис Стивенсон / Kinopoisk, © Freepik

Наверняка нет человека, который даже не слышал бы об «Острове сокровищ»! Этот мультфильм стал по-настоящему культовым и до сих пор горячо любим. Его разбирают на цитаты, которые просочились уже в бытовую речь. В честь дня рождения режиссёра Давида Черкасского вспомним легендарный мультфильм и угадаем любопытные детали! Если вы в душе настоящий пират, то точно справитесь на раз-два! Уже слышите шум волн и бренчание бутылок рома в трюме? Тогда поднять паруса!

Если вас настигла морская болезнь, можно вернуться на землю и вспомнить «народные» названия советских автомобилей, от «Волги» до «буханки»! Хорошему мореплавателю путь всегда указывают звёзды. Пройдите этот самый звёздный астрологический кроссворд и угадайте трактовки всех знаков зодиака!

Тест: Только настоящие леди смогут продолжить все 8 строк из популярных песен о женщинах!
Тест: Только настоящие леди смогут продолжить все 8 строк из популярных песен о женщинах!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar