Кроссворд по мультику «Остров сокровищ»: Только настоящие пираты вспомнят все детали с первого раза!

Наверняка нет человека, который даже не слышал бы об «Острове сокровищ»! Этот мультфильм стал по-настоящему культовым и до сих пор горячо любим. Его разбирают на цитаты, которые просочились уже в бытовую речь. В честь дня рождения режиссёра Давида Черкасского вспомним легендарный мультфильм и угадаем любопытные детали! Если вы в душе настоящий пират, то точно справитесь на раз-два! Уже слышите шум волн и бренчание бутылок рома в трюме? Тогда поднять паруса!