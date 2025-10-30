Кроссворд по мультику «Остров сокровищ»: Только настоящие пираты вспомнят все детали с первого раза!
Сегодня отмечает день рождения Давид Черкасский, режиссёр культового мультфильма «Остров сокровищ»! Вспомним же детали легендарной пиратской истории, их фразочки, имена героев и окунёмся в ностальгию!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Остров сокровищ», режиссёр Давид Черкасский, сценаристы Юрий Аликов, Давид Черкасский, Роберт Льюис Стивенсон / Kinopoisk, © Freepik
Наверняка нет человека, который даже не слышал бы об «Острове сокровищ»! Этот мультфильм стал по-настоящему культовым и до сих пор горячо любим. Его разбирают на цитаты, которые просочились уже в бытовую речь. В честь дня рождения режиссёра Давида Черкасского вспомним легендарный мультфильм и угадаем любопытные детали! Если вы в душе настоящий пират, то точно справитесь на раз-два! Уже слышите шум волн и бренчание бутылок рома в трюме? Тогда поднять паруса!
Если вас настигла морская болезнь, можно вернуться на землю и вспомнить «народные» названия советских автомобилей, от «Волги» до «буханки»! Хорошему мореплавателю путь всегда указывают звёзды. Пройдите этот самый звёздный астрологический кроссворд и угадайте трактовки всех знаков зодиака!
