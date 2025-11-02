Тест: Каких персонажей из фильмов СССР мы спрятали? Не ошибутся только самые внимательные
Проверьте, насколько хорошо вы знаете советское кино: мы скрыли одного из героев на кадрах из легендарных фильмов! Сможете ли вы угадать, кто спрятался за силуэтом? Под силу только самым внимательным!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин, © «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф и др. / Kinopoisk, © Freepik / soepratman
Советское кино подарило нам десятки культовых персонажей, с ними мы смеялись и переживали. Их реплики давно стали цитатами, а сцены — частью нашей памяти. Но сможете ли вы узнать этих героев, если мы немного усложним задачу? Мы взяли кадры из любимых фильмов и спрятали на них одного из персонажей. Вспомните тех, кто надёжно занял своё место в наших сердцах, и попробуйте определить, кто скрывается за силуэтом! Если вы внимательный зритель, то не испытаете никаких сложностей!
Советские фильмы были разными, но одинаково горячо любимыми. Вспомните картины легендарного режиссёра, который открыл дверь в международный кинематограф, Никиты Михалкова! А также погрузитесь в отечественную литературу и угадайте, кому из поэтов принадлежат эти строки!
