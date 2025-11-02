Тест: Каких персонажей из фильмов СССР мы спрятали? Не ошибутся только самые внимательные

Советское кино подарило нам десятки культовых персонажей, с ними мы смеялись и переживали. Их реплики давно стали цитатами, а сцены — частью нашей памяти. Но сможете ли вы узнать этих героев, если мы немного усложним задачу? Мы взяли кадры из любимых фильмов и спрятали на них одного из персонажей. Вспомните тех, кто надёжно занял своё место в наших сердцах, и попробуйте определить, кто скрывается за силуэтом! Если вы внимательный зритель, то не испытаете никаких сложностей!