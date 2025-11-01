Россия и США
Тест: «Поздравляю, Шарик, ты балбес!» — узнайте, кто вы из культового мультфильма «Простоквашино»!

Если вас посещают мысли всё бросить и уехать в деревню, вы по адресу! Окунитесь в сельскую атмосферу любимого мультфильма «Простоквашино» и узнайте, кем из персонажей вы бы были!

Обложка. Кадр из фильма «Трое из Простоквашино», режиссёр Владимир Попов. Сценарист Эдуард Успенский / Kinopoisk

Кажется, нет человека, который не знает, где находится Простоквашино. Там пахнет молоком, свежим сеном и добротой. Там коты рассуждают о хозяйстве, мальчики уезжают жить в деревню без разрешения родителей, а почтальоны строго следят за порядком (ну, почти). Этот мультфильм давно стал культовым: уютным, честным и немного наивным. А теперь представьте: вы тоже живёте в Простоквашине. Кто вы — Матроскин, у которого всё под контролем? Дядя Фёдор, вечный искатель приключений? Или, может, Печкин, который ворчит, но по-своему прав? Пройдите тест и узнайте!

