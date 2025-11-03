Тест: Не только Белка и Стрелка! Слабо угадать 8 фактов про животных-космонавтов?

Когда говорят о животных-космонавтах, большинство вспоминает только Белку и Стрелку — собак, благополучно вернувшихся с орбиты. Но на самом деле история космических исследований куда богаче и разнообразнее! Задолго до человека в космосе побывали мыши, черепахи, обезьяны и даже насекомые. Они помогли учёным понять, как живые организмы реагируют на невесомость, радиацию и перегрузки. Благодаря этим экспериментам человек смог сделать первые шаги за пределами Земли. Готовы проверить, сколько вы знаете о героях, чьи имена редко звучат в учебниках, но навсегда вписаны в историю космоса?