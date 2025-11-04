Тест на День народного единства 2025: Только по-настоящему влюблённый в Родину наберёт 7/7

День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России, но с глубоко историческими корнями! Он напоминает о событиях начала XVII века, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от захватчиков и вернуло стране независимость. Сегодня этот день не просто выходной, а повод вспомнить, что сила России всегда была в сплочённости и умении объединяться перед общими трудностями! Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю праздника, его символы и значение. Сможете набрать 7/7 как настоящий знаток и патриот?