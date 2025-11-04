Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 06:00

Тест на День народного единства 2025: Только по-настоящему влюблённый в Родину наберёт 7/7

Проверьте, насколько хорошо вы знаете историю и традиции праздника! Вспомните, кто и зачем объединил страну в трудные времена, и узнайте, сможете ли пройти тест без единой ошибки как настоящий патриот России!

Обложка © ТАСС / Владимир Яцина

Обложка © ТАСС / Владимир Яцина

День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России, но с глубоко историческими корнями! Он напоминает о событиях начала XVII века, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от захватчиков и вернуло стране независимость. Сегодня этот день не просто выходной, а повод вспомнить, что сила России всегда была в сплочённости и умении объединяться перед общими трудностями! Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю праздника, его символы и значение. Сможете набрать 7/7 как настоящий знаток и патриот?

Минин и Пожарский освободили Москву, давай вспомним о «младшем брате», Северной столице России, Санкт-Петербурге! Угадайте фильм всего по одному кадру с Ленинградом! А также узнайте, при каком советском лидере вам бы жилось лучше всего: Ленин, Сталин, Хрущёв или Брежнев!

Кроссворд: Только настоящий интеллектуал вспомнит, кто из русских поэтов написал эти строки
Кроссворд: Только настоящий интеллектуал вспомнит, кто из русских поэтов написал эти строки
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • День народного единства
  • Лучшее из Интернета
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar