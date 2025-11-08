Кроссворд по фильму «Джентльмены удачи»: Только знатоки вспомнят все эти факты о комедии!

Без сомнения, комедия «Джентльмены удачи» — классика советского кинематографа. Несмотря на возраст 50+, её продолжают пересматривать. Фразы из фильма давно стали крылатыми. А сцены с Трошкиным в образе хулигана Доцента и его новыми «подельниками» — настоящая жемчужина советского кино. Если вы хорошо знаете эту культовую комедию, то этот кроссворд будет для вас простым. Тут будут как малозаметные детали, про которые вспомнят лишь преданные фанаты или очень внимательные знатоки, так и цитаты, которые теплятся в сердце каждого. Дерзайте и докажите, что хорошо разбираетесь в советской классике!