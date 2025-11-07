Тест по революции 1917 года: Узнайте, кто вам ближе — красные, белые или зелёные!
Гражданская война раскалывала людей не только на лагеря, но и на способы смотреть на мир: через идею, через порядок или через свободу. Этот тест не про учебник, а про внутренний характер. Попробуйте выбрать сторону без дат и парадов!
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Гражданская война — время, когда мир разделился не только на карты и фронты, но и на характеры. Кто-то шёл за идею, веря, что новое принесёт справедливость, кто-то держался за порядок и традиции, а кто-то искал свободу — вне политики и вне городских правил. Этот тест не про даты и сражения, а про то, что ближе вам по духу: революция, стабильность или независимость. Кто знает, возможно, вы удивите даже себя и откроете ту «сторону», к которой сердце тянется больше всего. Готовы проверить, какой вы участник истории, если бы выбор был прямо сейчас?
Русская история насчитывает множество запоминающихся царей, императоров и лидеров, и у многих из них была яркая отличительная черта — усы! Попробуйте угадать русского правителя по усам! Советский Союз славится своей киноиндустрией, актёрами, режиссёрами и театрами в том числе. Недавно мы праздновали день рождения Аркадия Райкина, в его честь пройдите тест и вспомните фильмы с его участием всего по одному кадру!