Тест: Только марксист и знаток Льва Троцкого сможет ответить правильно на все 7 вопросов!

Сегодня мы отмечаем день рождения Льва Троцкого — одного из самых ярких и противоречивых деятелей российской революции и советской истории. Его имя связано с ключевыми событиями XX века, а его идеи и деятельность продолжают вызывать интерес и споры до сих пор. В этом тесте вы сможете проверить свои знания о его жизни, идеологиях и роли в истории. Ответив на 7 вопросов, вы определите, насколько вы знаете жизнь Льва Троцкого — от его революционной борьбы до конфликта со Сталиным!