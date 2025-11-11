Тест: Угадать все 6 экранизаций произведений Достоевского смогут только самые преданные фанаты!

В честь дня рождения одного из величайших писателей в истории мировой литературы — Фёдора Михайловича Достоевского — предлагаем вам вспомнить экранизации его произведений! Эти фильмы и сериалы часто вызывают споры и обсуждения, ведь адаптировать такие сложные и глубокие произведения — задача не из лёгких. Только настоящие поклонники творчества Достоевского смогут правильно угадать все шесть киноработ. Проверьте свои знания и вспомните любимые экранизации, погрузитесь в атмосферу российского кино и литературы. Готовы ли вы доказать свою преданность и стать экспертом по произведениям великого писателя?