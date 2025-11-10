Тест: Только сотрудник МВД с большим стажем угадает все эти фильмы и сериалы о полиции на 8/8!

Сегодня мы отмечаем День полиции — важный профессиональный праздник для всех, кто служит и защищает нашу безопасность. В честь этого события мы подготовили особенный тест: восемь фильмов и сериалов о правоохранительных органах, каждый из которых оставил свой след в кино и телеиндустрии. Но будьте готовы — только настоящий специалист с большим стажем работы в МВД сможет набрать все 8 правильных ответов! Если вы тщательно не следите за новостями о полицейских расследованиях или не увлекаетесь криминальными драмами, то ваши шансы оказаться среди победителей невысоки!