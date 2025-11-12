Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 15:30

Кроссворд по русским народным загадкам: Только самые смекалистые смогут отгадать все 8!

Проверьте свою смекалку и знание русских народных загадок, 8 вопросов, которые поставят в тупик даже самого сообразительного! Кто справится с этим испытанием, покажет своё остроумие и внимательность, раскрывая тайны традиционных загадок из русского фольклора!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Kononova, Voronin76, © Freepik

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Kononova, Voronin76, © Freepik

Готовы проверить свою смекалку и погрузиться в богатство русского народного творчества? Этот кроссворд создан специально для тех, кто ценит мудрость и загадки! Здесь вас ждут восемь увлекательных загадок, каждую из которых нужно разгадать, подключив логику, внимательность и эрудицию. Русские народные загадки отличаются яркостью образов, и их разгадка часто требует нестандартного мышления. Вы испытаете свои интеллектуальные способности и окунётесь в атмосферу русского фольклора! Будьте готовы столкнуться с непростой задачей, где только самые смекалистые смогут найти все ответы и доказать свою остроту ума!

Русский фольклор, несомненно, богат, так же как и русская литература. Вспомните произведения великого классика Ивана Тургенева! И не забудьте проверить свои знания истории, ответьте на семь вопросов по биографии Льва Троцкого!

Тест по революции 1917 года: Узнайте, кто вам ближе — красные, белые или зелёные!
Тест по революции 1917 года: Узнайте, кто вам ближе — красные, белые или зелёные!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • фольклор
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar