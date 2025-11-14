Кроссворд по фильму «Девчата»: Мужики точно провалятся, а девчата наберут 10/10!
Проверьте, насколько хорошо вы помните культовую комедию! Вспомните, кто варил суп, кто рубил дрова и кто первым сказал: «А счастье — оно ведь простое!» Пройдите кроссворд по фильму «Девчата» и докажите, что вам всё по плечу — и лопата, и любовь!
Обложка © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk
Фильм «Девчата» — это не просто добрая советская комедия, а настоящее учебное пособие по жизни, где вместо скучных лекций — мороз, топор, кастрюли и огромное сердце. Прошли десятилетия, а цитаты, образы и интонации из «Девчат» живут до сих пор, как запах мандаринов на Новый год. Проверьте, насколько хорошо вы помните эту историю: пройдите наш кроссворд и вспомните всё до последней реплики. А вдруг вы тот самый человек, кто без запинки вспомнит, как звали подруг Тоси или что подали на ужин? Попробуйте и узнайте, настоящий ли вы знаток «Девчат»!
