Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 08:00

Тест: Только заядлые одиночки угадают советский фильм по кадру с холостяком на 8/8!

Сможете ли вы распознать этот советский фильм по одному кадру с холостяком? Только самые посвящённые смогут правильно ответить на все 8 вопросов и подтвердить свою страсть к классике кинематографа времён СССР!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия / Kinopoisk, © Freepik

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия / Kinopoisk, © Freepik

Холостяки и одиночки — это популярные персонажи в кино, зачастую с яркими характерами и запоминающимися историями. В советском кинематографе именно такие герои нередко становились центром комичных ситуаций, романтических приключений и жизненных уроков. Эти роли любят за их искренность, юмор и особый стиль. А сможете ли вы с помощью одного кадра определить название фильма, где изображён именно такой персонаж? Этот тест проверит вашу память и знание классики советского кино. Только истинные поклонники смогут набрать 8 из 8! Готовы к вызову? Тогда начинаем!

Проверьте, насколько вы разбираетесь в классике, и вспомните все 6 экранизаций произведений Фёдора Достоевского! А также попробуйте угадать фильмы и сериалы с известным актёром Олегом Меньшиковым! Обещаем, будет интересно!

Тест: Только марксист и знаток Льва Троцкого сможет ответить правильно на все 7 вопросов!
Тест: Только марксист и знаток Льва Троцкого сможет ответить правильно на все 7 вопросов!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • холостяк
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar