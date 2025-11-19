Россия и США
19 ноября, 14:30

Кроссворд по «Самой обаятельной и привлекательной»: Лишь фанату под силу ответить на все 10 вопросов!

«Самая обаятельная и привлекательная» — советская комедия, которую знает каждый! Проверьте, насколько внимательно смотрели этот фильм и как хорошо вы помните детали. Только настоящие фанаты смогут ответить на 10 вопросов!

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Самая обаятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Sylfida

«Самая обаятельная и привлекательная» — это легендарная советская комедия 1985 года, которая завоевала сердца миллионов зрителей благодаря своему юмору, ярким героям и запоминающимся сценам. В центре сюжета история о девушке, которая решает стать самой обаятельной и привлекательной, пройдя через множество забавных и курьёзных ситуаций. Этот фильм стал классикой советского кинематографа и любимым фильмом для разных поколений. Готовы ли вы окунуться в атмосферу нескончаемого юмора и ностальгии? Лишь самые настоящие фанаты смогут ответить на все 10 вопросов!

Советский Союз славился своими комедиями, которые заставляли смеяться до боли в животе, а также романтическими фильмами, благодаря которым каждый мечтал оказаться на месте героев. Вспомните легендарный фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» и ответьте на 8 вопросов по сюжету картины! А также поддержите самых очаровательных холостяков: угадайте советские фильмы по кадру с одиноким героем!

Тест для кошатников: Угадайте 8 фильмов по кадру с кошкой: собачники сдадутся на первом!
